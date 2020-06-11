Поход в супермаркет за провиантом иногда может обернуться неприятностями

Особенно часто они случаются тогда, когда люди покупают замороженные продукты, не имея возможности хорошенько рассмотреть товар, передает Politeka.net.

Своей историей в соцсети поделился пользователь Александр Горбатий. Он рассказал, что купил замороженного хека, однако дома, когда рыба размерзлась, мужчина увидел очень жуткую картину: мясо хека было не белым, а серым, местами даже черным.

Автор интересуется, что же он купил под видом хека.

Публикация вызвала оживленную дискуссию, собрав более четырех сотен комментариев. Люди рекомендуют отнести рыбу обратно и потребовать деньги, советуют в следующий раз внимательнее смотреть на товар и делятся собственными историями.

«По ходу, его до вас уже ели😆, а может, это ковид минтая?», «Ужас. Когда покупаете - надо глазами смотреть», «Подгулявший хек😝😝😝», «Меня смешат люди покупающие мясо, рыбу, творог, яйца в супермаркете. Такие продукты нужно приобретать в малых магазинах, где есть товарооборот, там товар обновляется чаще», «Рыбка плавала в шахте», «Это хек, только уже испорченный», «Итог карантина!!!», «Я бы такую рыбку вернула б в супермаркет!!! Имеете полное право! Употребление - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!», «Вообще-то это хек. Но сколько ему лет?», «Наверно, мезозойской эры 😁😁😁», – пишут под фотографиями.

Ранее мы писали о том, что в харьковских пабликах появилось фото с ценником на килограмм черешни сорта «Чкалов» в одном из магазинов на Рогани. Стоила эта глянцевая красота 520 гривен.

Харьковчане были ошеломлены подобными суммами. В комментариях некоторые даже высказывали предположение, что это цены с российских сайтов, в рублях, однако очевидцы заверили – все так и было. Более того, в столице, например, черешню продавали по 700 гривен за килограмм.

Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.

Как сообщала Politeka, харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.

Также Politeka писала, что у Зеленского раскрыли хитрый план наживы на украинцах.