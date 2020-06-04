У Харкові гримить скандал у зв'язку з затриманням членів організації POTON, яких поліцейські пов'язали в Краснокутському районі напередодні ввечері

Як повідомили в поліції, причиною затримання стало те, що вони «скоїли збройний конфлікт з правоохоронцями».

«Машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру й зброю. Агресивно налаштовані молоді люди погрожували правоохоронцям, порізали колеса і розбили вітрове скло в автомобілі, а також зробили один постріл зі зброї в бічне скло», – йдеться у повідомленні ГУ НП в Харківській області.

Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також у «главку» розповіли, що 2 червня потоновці погрожували керівнику одного з відділів поліції, заважаючи його вільному пересуванню.

«Інцидент стався близько 15:00 у сквері біля вулиці Жон Мироносиць. Потім конфлікт продовжився у фойє адмінбудівлі обласного главку поліції. Слідчі СУ ГУНП у Харківській області відкрили за даним фактом кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Що ж стосується другої сторони конфлікту, то вони опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано дрон, який літає над «Слобожанської Січчю». Її потоновці будували для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. На кадрах видно білий автомобіль Renault Duster серед дерев.

За словами членів організації, три людини, які керували квадрокоптером, намагалися втекти на авто. Машину заблокували. За припущенням авторів відео, всередині були правоохоронці. Не виключено, що це співробітники СБУ або поліції. Незабаром на місце події приїхали патрульні.

За повідомленнями харківських ЗМІ, серед тих, хто був затриманий правоохоронцями, – Микола Маслов і Павло Онищенко, керівник POTON.

Потоновцы приехали к дому Паши в Люботин и увидели машину с неизвестными. Включили камеру, свет и подбежали к ней. Мужчины представились сотрудниками полиции Харьков 1654 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

У свою чергу члени цієї організації ввечері влаштували пікет під будівлею слідчого управління на вулиці Весніна.

Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Підтягнулися туди і представники громадських організацій.

Представители общественных организаций вписались за потоновцев и подъехали к следственному управлению полиции на Веснина Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

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