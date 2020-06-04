В Харькове гремит скандал в связи с задержанием членов организации POTON, которых полицейские повязали в Краснокутском районе накануне вечером

Как сообщили в полиции, причиной задержания стало то, что они «совершили вооруженный конфликт с правоохранителями».

«Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло», – говорится в сообщении ГУ НП в Харьковской области.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также в «главке» рассказали, что 2 июня потоновцы угрожали руководителю одного из отделов полиции, мешая его свободному передвижению.

«Инцидент произошел около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Что же касается второй стороны конфликта, то они опубликовали в сети видео, на котором зафиксирован дрон, который летает над «Слобожанской Сечью». Ее потоновцы строили для встречи с президентом Владимиром Зеленским. На кадрах видно белый автомобиль Renault Duster среди деревьев.

По словам членов организации, три человека, которые управляли квадрокоптером, пытались скрыться на авто. Машину заблокировали. По предположениям авторов видео, внутри были правоохранители. Не исключено, что это сотрудники СБУ или полиции. Вскоре на место происшествия приехали патрульные.

По сообщениям харьковских СМИ, среди тех, кто был задержан правоохранителями, – Николай Маслов и Павел Онищенко, руководитель POTON.

Потоновцы приехали к дому Паши в Люботин и увидели машину с неизвестными. Включили камеру, свет и подбежали к ней. Мужчины представились сотрудниками полиции Харьков 1654 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

В свою очередь члены этой организации вечером устроили пикет под зданием следственного управления на улице Веснина.

Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Подтянулись туда и представители общественных организаций.

Представители общественных организаций вписались за потоновцев и подъехали к следственному управлению полиции на Веснина Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

Напомним, харьковчанка средь бела дня запасалась цветами в парке Шевченко.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

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