У Харкові затримали ділків, які торгували топ-должностями

Зокрема пост глави Харківської облдержадміністрації можна було придбати «усього» за мільйон доларів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією співробітників Служби, організаторами «бізнесу» виявилися одесит і киянин. Своїм клієнтам ділки обіцяли посприяти їх призначенням на керівні пости в державних органах і структурах МВС.

Під час бесіди вони представлялися посадовцями чинної влади і посилалися на близькі знайомства з першими особами Верховної Ради, парламентських фракцій і міністрами.

У ході розслідування кримінального провадження співробітники СБУ встановили, що злочинці готувалися отримати мільйон американських доларів за нібито вирішення питання про призначення кандидата на посаду керівника ХОДА. Ще 100 тисяч вони збиралися отримати за «призначення» головного податківця Харківщини.

Раніше зловмисники отримали від мешканки Харкова 60 тисяч доларів за «допомогу» в отриманні мандата народного депутата на довиборах у пардламент.

Попалися продавці посад в одному з харкківських ресторанів, коли отримували завдаток у 150 тисяч доларів за призначення «губернатора» і головного податківця: 100 тисяч за першого і 50 тисяч – за другого.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), та обрання щодо них запобіжного заходу.

«Що розмінюватися на дрібниці?», «А до цього – ну зовсім не торгували! :)», «Раніше до Києва возили бабулі. А зараз - сервіс, самі їздять! :)))», «Цікаво, хто торгував? Є попит, буде і пропозиція», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що сім'я директора департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради Володимира Чумакова придбала нерухомість у сонячній Іспанії.

Про те, що дружина і дочка чиновника купили будинок площею 303 квадратних метра за 16 мільйонів 390 тисяч гривень і земельну ділянку в 27 соток, Чумаков вказав в декларації за 2019 рік.

Крім елітної нерухомості в Іспанії, дружина директора департаменту будівництва і дорожнього господарства володіє квартирою і 25 сотками землі в Харкові, а також будинком у Харківському районі.

Ми також писали про те, що гуьбернатор подав електронну декларацію, в якій, крім трьох квартир і четвертої на правах користування, будинки та ділянок, а також транспортних засобів вказані 77 біткоіни на суму 13 млн. грн.

Нагадаємо, голова ХОДА Кучер показав свою декларацію.

Як повідомляла Politeka, Кучер вирішив загнати харків'ян по домівках за допомогою Нацгвардії.

Також Politeka писала, що у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.