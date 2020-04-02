Харків'яни вкотре здивували поведінкою під час карантину

Відео з феєрверком, який вирішили зробити під час посиленого карантину недалеко від центру міста, опублікував харківський телеграм-канал «ЕРА», пише Politeka.

«Карантин на Науковій відзначають не як-небудь, а феєрверком! А поліція реагує моментально», – підписали кадри святкування в соцмережі.

Також ми повідомляли, що фото нестандартної захисту від коронавіруса харків'ян облетіли мережу.

Так, дивує оригінальність місцевих жителів у виборі масок для обличчя. Під час дефіциту медичних масок в аптеках на Харківщині, деякі придумують свої з підручних засобів. У хід йдуть не тільки будівельні шоломи, а жіночі прокладки.

«Захист на максималках від Диво-маркету», – підписали кадр в мережі з магазину мережі «Диво-маркет» у Харкові, на якому касирка працює в цьому шоломі.

«Назва придумайте самі», – забракло слів для опису знімка з відділення нової пошти, куди зайшов харків'янин з прокладкою на обличчі.

«Самоізоляція рівня ХХ»: на фото з мережі можна побачити, як харків'яни заклеюють картоном вікна квартири на першому поверсі.

Нагадаємо, що в Харківській області безвідповідальні громадяни продовжують випалювати сотні гектарів територій, абсолютно не замислюючись про наслідки пожеж.

До чого призводить безконтрольне спалювання сміття або нарошный підпал трави в Кечиговском районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Роман Скляр. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.

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Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автоподжогов.