За деякими адресами води не буде до завтра

Сім районів Харкова в четвер, 2 квітня, залишаться без води

Причина – ремонтні роботи, які проводять співробітники комунального підприємства «Харківводоканал», передає Politeka.

У деяких районах водопостачання планують відновити уже сьогодні ввечері, в деяких – завтра.

У Московському районі міста до восьми годин вечора води не буде за такими адресами: в'їзд Загородний (п/с), вул. Академіка Павлова (п/в). Також ремонти проводяться на вул. Гвардійців Широнінців, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 2 квітня, вул. Валентинівська (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 17:00 2 квітня.

В Індустріальному районі на бульварі Івана Каркача запланований ремонт стояка у четвертому під'їзді. Воду дадуть о 20:00 сьогодні.

У Київському районі роботи проводяться за такими адресами: вул. Академіка Проскури, 3 (п. №6), вул. Героїв Праці, 20/321 (п. №6, стояк). Водопостачання не буде до 20:00 3 квітня.

У Новобаварському районі воду без води до 20:00 сьогоднішнього дня будуть мешканці будинку по вул. Семінарська (Володарського), 57-б, де запланований ремонт стояка.

У Слобідському районі Харкова комунальники ремонтують спарений стояк в 11 під'їзді будинку №20 на проспекті Льва Ландау. Воду дадуть після 20:00.

Найбільше будинків відключено від водопостачання в Шевченківському районі Харкова:

вул. 23 Серпня, 70 (п. №6, стояк), вул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), вул. Семена Коваля (Ревкомовська) (п/с), вул. Новомирна (п/с), вул. Срібна (п/с), пер. Авіахімічний (п/с), вул. Авіахімічна (п/с) , вул. Севастопольська (п/с), вул. Бородинівська (п/с), вул. Софіївська (п/с), вул. Аграрна (п/с), вул. Феодосійська (п/с) , вул. Товариська (п/с), пров. Товариський (п/с), вул. Тобольська (п/с), вул. Карагандинська (п/с), пров. Макіївський (п/с), вул. Рудаковська (п/с), вул. Кутузівська (п/с), вул. Полярна (п/с), вул. Зачепилівська (п/с), вул. Дорошенківська (п/с), вул. Пржевальського (п/с), в'їзд 1-й Дорошенковский (п/с), в'їзд 2-й Дорошенківський (п/с), пер. 1-й Дорошенківський (п/с), пров. 2-й Дорошенківський (п/с), вул. В'ячеслава Чорновола (Павла Лебедєва) (п/с), вул. Весела (п/с), вул. Макарівська (п/с). Воду включать в 20:00 2 квітня.

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