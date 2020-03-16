Харків'яни в громадських місцях все частіше з'являються в протигазах

Так, фото з метро та супермаркету у Харкові потрапило в соціальні мережі. Про це повідомляє Politeka.net.

«Нормальний хід в метро», – підписали фото очевидці.

Молодий хлопець в протигазі намагається читати щось в телефоні крізь товсте скло маски.

«Тим часом в Лозовій. Захист від коронавіруса 99 левела», – у невеликому містечку під Харковом також застосовуються різноманітні засоби захисту від зараження.

У коментарях користувачі мережі не могли втриматися, щоб не зіронізувати з приводу побаченого. При цьому багато відзначили, що касир, у свою чергу, працює без медичної маски. Вона просто висить на шиї «за непотрібністю».

«І касир без маски», «По-моєму це не коронавірус, а шизофренія», «Гречка в сумці , під курткою», «Не звертайте увагу, йде процес природного відбору», «Він за сигами зайшов просто», «Це постановка, у них немає туалетного паперу», «Дорослі мужики, а х**страждають!», «Походу не в той день відзначали Хелловін», «Боже ідіоти. такі панікери перші і дохнуть!», Прикольно. хоч посміялася», – написали в мережі.

Зазначимо, що такі явища трапляються останнім часом у багатьох супермаркетах України. Так, днями в Дніпрі люди почали також ходити в супермаркет в протигазах.

У Дніпрі на проспекті Слобожанської в АТБ помітили незвично "захищеного" покупця. Чоловік для походу за продуктами одягнув протигаз, чим і прославився в соціальній мережі.

Намагався він захиститися від вірусу або це такий жарт - невідомо.

Нагадаємо, що харків'яни, масово скуповують через коронавіруса маски в аптеках, незаслужено обійшли увагою ще одну річ, яка здатна захистити їх від інфекції. Яка саме, показав у своєму відео відомий харківський автоблогер Orjeuness.

Він розповів про те, що, походивши по аптеках у пошуках масок, знайшов інший вихід. Жартома чоловік запропонував використовувати для порятунку від коронавіруса жіночі гігієнічні прокладки. У своєму відео він показав, як їх закріплювати.

Нагадаємо, у Харкові злетіли ціни на медичні маски.

Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.

Також Politeka повідомляла, що хворим коронавірусом світить смертна кара: дістанеться і близьким, всі деталі.