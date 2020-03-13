Городяни не роздувають паніку і спокійно ставляться до подій

З 12 березня Харків, як і вся Україна, на карантині у зв'язку з коронавірусом, до 3 квітня

Як жителі міста планують пережити цей період, журналісти видання 057.ua поцікавилися у перехожих.

Так, молодий чоловік на ім'я Володимир відповів, що планує частіше мити руки, уникати місць масового скупчення людей і якомога рідше виходити з дому. За його словами, він поки що не бачить причин особливо панікувати.

«Вибачте, але цей коронавірус на даний момент вбиває менше людей, ніж, скажімо, туберкульоз в Україні», – зазначив харків'янин.

Жителька міста Валентина збирається протистояти коронавырусу тим, що часто митиме руки. Масок, каже жінка, немає, тому залишається тільки це.

Олена, ще одна опитана, запевняє, що виконує всі рекомендації, які озвучили в Міністерстві охорони здоров'я. Вона намагається поменше бувати в громадських місцях, більше часу проводити вдома, а там вже «як вийде».

Харків'янин Данило відзначає, що краще зараз поменше їздити громадським транспортом, уникати багатолюдних закладів і більше сидіти вдома.

Молодий чоловік на ім'я Вадим зазначив, що він завжди миє руки, а ось у коронавірус не вірить.

«Мені здається, це все – вигадки медичних корпорацій», – повідомив він.

Ще один респондент, Євген, впевнений, що від коронавіруса неможливо захиститися, оскільки він передається повітряним шляхом.

«Як би ти не захищався, по вулицях, магазинах ходиш…», – каже хлопець.

Раніше ми писали, що в Краснограді молодого чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус. Коли приїхали медики, він сильно кашляв, але температури не було. Його забрали до лікарні, де діагностували грип.

Нагадаємо, Кернес прийняв рішення щодо карантину у навчальних закладах Харкова.

Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.

Також Politeka повідомляла, що Добкін втік від коронавіруса на мотоциклі.