Харків'яни, котрі масово скуповують через коронавірус маски в аптеках, незаслужено обійшли увагою ще одну річ, яка здатна захистити їх від інфекції
Яка саме, показав у своєму відео відомий харківський автоблогер Orjeuness, передає Politeka.
Він розповів про те, що, походивши по аптеках у пошуках масок, знайшов інший вихід. Жартома чоловік запропонував використовувати для порятунку від коронавіруса жіночі гігієнічні прокладки.
У своєму відео він показав, як їх закріплювати.
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«Хто не зміг знайти собі масочку, лайфхак для вас», – підсумував свою розповідь блогер з прокладкою на носі.
Така порада викликала масу обговорень під публікацією. Одні користувачі оцінили жарт, інші ж розкритикували блогера за дурні лайфхаки. Були і ті, хто впевнений: після такого відео прокладки стануть не менш дефіцитним товаром, ніж маски.
«Вірус проникає і через очі людини, тому мудрі китайці і окуляри використовують. Маска зовсім не ефетивна, тільки протигаз», «Не рекламуйте прокладки, не треба, а то і на них ціни піднімуть або зметуть з полиць🤫😳😜🤣», «Ось він пожартував, а натовпи приторможених побіжать пачками скуповувати цей важливий атрибут. І як нам, дівчатам, потім з дефіцитом боротися? Тільки сподіватися, щоб умільці ще й про тампони відосик не запиляли😅», – пишуть харків'яни.
Раніше ми розповідали про те, що підігріті панікою жителі міста почали масово закуповуватися продуктами харчування. У мережі з'явилися фотографії черг біля кас. Люди беруть гречку, консерви, макарони та інше.
Нагадаємо, у Харкові злетіли ціни на медичні маски.
Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.
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