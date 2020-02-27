У Харкові розпочалися профілактичні заходи для епідемії коронавіруса в Україні

У Харківських аеропортах, вокзалах, на кордоні почали перевіряти приїжджих на симптоми коронавіруса

Про це пише Depo.Харків з посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

У середу, 26 лютого прикордонники в Харкові отримали 1000 санітарних масок, 2000 рукавичок і 15 безконтактних термометрів.

В цей же день працівники автомобільних, залізничних і повітряних пунктів пропуску на Харківщині почали проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України.

"Ці заходи здійснюються спільно з представниками Міністерства охорони здоров'я України, органами місцевого самоврядування та фіскальної служби", – йдеться у відомстві.

Також в ДПСУ зазначили, що у разі виявлення на кордоні людини з підвищеною температурою і першими ознаками захворювання, вона відразу ж направляється на додаткове обстеження.

Нагадаємо, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Про це заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Тривелли.

Юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому у супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона перебуває в одиночній палаті під наглядом лікарів.

Відзначається, що наявність коронавіруса повинно бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзани. Всі ті, хто вступав у контакт з дівчиною, перш за все сім'я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені в карантин.

Як повідомила журналіст Stranieriinitalia Мар'яна Сороневич на своїй сторінці в Facebook, стан здоров'я українки не критичне. Дівчину перевели в інфекційну лікарню Котуньо в Неаполі.

Також ми писали, що в Києві почалася масова паніка через коронавіруса, в аптеках різко зріс попит на санітарні маски. Багато беруть відразу по 200 штук в одні руки.

"Нам привозять їх (маски - ред.) Один, два рази в тиждень і відразу їх розбирають по 200 штук в одні руки", - розповіла співробітниця однієї з аптек у центрі Києва.

Нагадаємо, тисячі українців опинилися в заручниках в Італії, тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, українцям загрожує коронавірус з Італії, розкрито скандальна правда.

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