У Золочівському районі Харківщини українські прикордонники затримали громадянина Російської Федерації

Чоловік незаконно збирався потрапити на територію сусідньої держави, передає Politeka з посиланням на інформацію Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби України.

Невідомого помітив дільничний інспектор прикордонної служби, який вів спостереження за ділянкою кордону. Він зауважив, що з боку РФ у бік України прямує чоловік. Йому навперейми вислали прикордонний наряд, який і затримав людину.

Порушником виявився росіянин 1976 року народження, який незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Червона Зоря.

На нього склали адміністративний протокол. Після того, як суд розгляне справу, чоловіка примусово відправлять додому на територію Росії. Через вчинене правопорушення в'їзд в Україну йому заборонять на найближчі п'ять років.

Раніше ми писали про те, що в грудні минулого року прикордонники Харківського загону затримали двох росіян, які вирішили незаконно пополювати на території України.

Непроханих гостей виявили в районі населеного пункту Уди, що в Золочівському районі Харківської області. Під час патрулювання ділянки наряд помітив двох невідомих неподалік від кордону.

Прикордонники одразу затримали підозрілих товаришів. З'ясувалося, що це громадяни Росії, одному з яких 37 років, другому 34. Вони вирішили таємно перетнути кордон і пополювати на території сусідньої держави.

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