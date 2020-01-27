Не встигли в Харкові дати від воріт поворот любителям гастролей у Криму Марату Башарову і Віктору Логінову, як на підході нова хвиля
За останні місяці місцеві націоналісти домоглися скасування чотирьох заходів за участю російських артистів, але найближчим часом у місті планують виступити ще три діячі російської культури, які відзначилися незаконним перетинаном державного кордону України та гастролями в анексованому Криму.
Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Світанок» у Фейсбуці.
Так, 14 березня у Палаці студентів «Харківський політехнічний інститут» запланований концерт російського коміка Слави Комісаренка, який у серпні 2015 виступав на окупованому півострові.
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В афіші Театру імені Шевченка 18 березня стоїть вистава «Ідеальний свідок» з участю росіянки Олени Корікової. Через виступи в Криму ця актриса потрапила в базу «Миротворця».
А 8 квітня у Театрі імені Шевченка анонсована вистава «Двоє на гойдалці» з участю Григорія Антипенка і Тетяни Арнтгольц, які з цією ж виставою минулої осені виступали в окупованому Криму, за що теж потрапили до бази «Миротворця».
«Ми категорично проти створення прецеденту виступу кримнашистів у Харкові, тому вже зробили необхідні юридичні кроки. Впевнені, що вони подіють, а якщо ні – спрацює патріотична громадськість», – йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали про те, що скандальний російський співак Олександр Сєров поскаржився на Україну на тлі того, що йому можуть заборонити в'їзд у країну, тим самим зірвавши концерт в Києві.
Після того, як він оголосив про намір провести концерт у Києві 23 березня, в Україні нагадали про те, що співак виступав у анексованому Криму. У зв'язку з цим його поїздка в Україну опинилася під питанням, а афішу виступу вже встигли зняти з сайту Палацу «Україна».
Нагадаємо, любителю Путіна зірвали гастролі в Україні.
Як повідомляла Politeka, відома прихильниця Путіна приїхала в Україну і поплатилася.
Також Politeka писала, що KAZKA потужно висловилася про «зраду і перемогу».