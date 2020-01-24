Желающих попасть в Украину любителей гастролей в Крыму не становится меньше

В Харькове сорвался еще один спектакль из-за запрета на въезд на территорию Украины российским актерам, незаконно посещавшим аннексированный Крым

Речь идет о спектакле «Папаши», в котором должен был играть Виктор Логинов, передает Politeka со ссылкой на сообщение в Фейсбуке руководителя общественной организации «Світанок» Вадима Позднякова.

Известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» актер в 2018 году пересекал границу Украины в неустановленном порядке и выступал в Крыму. Вскоре его имя появилось в базе «Миротворца».

После того, как по городу появились афиши с анонсом спектакля в театре имени Т.Г. Шевченко 6 февраля, активисты обратились в Службу безопасности Украины. Показ был отменен.

Ранее в Украину не пустили российского актера Марата Башарова. «Он принимал участие в мероприятии «Евразийской мост-2019» в оккупированной Ялте, который организовывал оккупационный гауляйтер Крыма Сергей Аксенов», – написал в соцсети Поздняков.

Из-за инцидента в Харькове отменили спектакль "Идея фикс" с участием Башарова, Удовиченко и Колесникова, который должен был состояться 20 января в Харьковском театре оперы и балета. Аналогичные выступления планировались в Одессе, Полтаве и Киеве.

Мы рассказывали также о том, что в Украине отменяют концерты юмористического дуэта Владимира Моисеенко и Владимира Данильца, больше известных публике как «Кролики».

Они собирались представить программу «Давайте посмеемся», а первый концерт был запланирован на 8 февраля в Фастове. Однако вскоре выступление отменили, а мероприятие пропало из расписания концертов в Украине.

Напомним, скандал с въездом Dr.Alban в Украину получил неожиданный поворот: "границу он пересекал..."

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