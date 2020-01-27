Не успели в Харькове дать от ворот поворот любителям гастролей в Крыму Марату Башарову и Виктору Логинову, как на подходе новая волна
За последние месяцы местные националисты добились отмены четырех мероприятий с участием российских артистов, но в ближайшее время в городе планируют выступить еще три деятеля российской культуры, которые отметились незаконным пересечением границы Украины и гастролями в аннексированном Крыму.
Об этом сообщается на странице общественной организации «Світанок» в Фейсбуке.
Так, 14 марта во Дворце студентов «ХПИ» запланирован концерт российского комика Славы Комиссаренко, который в августе 2015 выступал на оккупированном полуострове.
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В афише Театра имени Шевченко 18 марта стоит спектакль «Идеальный свидетель» с участием россиянки Елены Кориковой. Из-за выступлений в Крыму эта актриса попала в базу «Миротворца».
А 8 апреля в Театре имени Шевченко анонсирован спектакль «Двое на качелях» с участием Григория Антипенко и Татьяны Арнтгольц, которые с этим же спектаклем прошлой осенью выступали в оккупированном Крыму, за что тоже попали в базы «Миротворца».
«Мы категорически против создания прецедента выступления крымнашистов в Харькове, поэтому уже сделали необходимые юридические шаги. Уверены, что они подействуют, а если нет – сработает патриотическая общественность», – говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что скандальный российский певец Александр Серов пожаловался на Украину на фоне того, что ему могут запретить въезд в страну, тем самым сорвав концерт в Киеве.
После того, как он объявил о намерении провести концерт в Киеве 23 марта, в Украине напомнили о том, что певец выступал в аннексированном Крыму. В связи с этим его поездка в Украину оказалась под вопросом, а афишу выступления уже успели снять с сайта Дворца «Украина».
Напомним, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.
Как сообщала Politeka, известная поклонница Путина приехала в Украину и поплатилась.
Также Politeka писала, что KAZKA мощно высказалась о «зраде и перемоге».