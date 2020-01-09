Стали відомі шокуючі подробиці спецоперации, яку 9 січня провели харківські силовики на Московському проспекті, 254

Контррозвідка СБУ попередила замах на вбивство одного з колишніх командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ, організований спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

Співробітники Служби безпеки України встановили, що росіяни завербували харків'янина, який раніше служив в Нацгвардії. Звідти його звільнили через компрометуючі обставини.

Під час короткотермінової поїздки в Росію чоловік отримав завдання від кураторів, всі подальші дії узгоджувалися з месенджеру. За вбивство українського розвідника йому було обіцяно винагороду.

Таким чином спецслужби РФ планували помститися командиру за успішні операції проти бойовиків на Донбасі, зокрема за нейтралізацію групи офіцерів ЗС РФ, один з яких носив звання «Герой Росії».

Диверсант повинен був закласти вибухівку в багатоповерхівці, де живе командир, поставивши під загрозу життя багатьох людей.

Контррозвідники і слідчі СБУ, задіявши спецназ, затримали зловмисника з вибухівкою в будинку. Після обстеження вибухового пристрою виявилося, що його потужність становила півкілограма тротилу, а активувався він з допомогою автомобільної сигналізації.

Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування його знищили у дворі будинку без загрози для життя людей.

Диверсант затриманий, за фактом розпочато розслідування. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину й і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

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