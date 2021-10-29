В Харьковской области электричка сбила человека - появились подробности.

Так, в пгт. Слатино Харьковской области 28 октября произошла смертельная авария на ж/д, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

На железнодорожном перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд насмерть сбил мужчину 1937 года рождения.

Задержка движения поезда составила 3 часа 12 минут.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.

От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.

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