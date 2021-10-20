На железнодорожном переезде "Люботин – Новая Бавария" в Песочине поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку.
Девушка пропустила один состав поезда, а после пыталась перейти через рельсы и в этот момент попадает под колеса приближающегося поезда.
По данным оперативной сводки ХОГА, девушка не слышала сигналы поезда так как была в наушниках.
Из-за случившейся трагедии поезда задержались более чем на 2 часа.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.
Об этом сообщает Нацполиция области.
Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.
От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.
Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.
Напомним, в Киеве забросали камнями поезд, кадры.
Как писала Politeka, мужчина атаковал пассажирок в поезде. Укрзализныци
Также Politeka рассказывала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах.