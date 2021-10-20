На железнодорожном переезде "Люботин – Новая Бавария" в Песочине поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку.

Девушка пропустила один состав поезда, а после пыталась перейти через рельсы и в этот момент попадает под колеса приближающегося поезда.

По данным оперативной сводки ХОГА, девушка не слышала сигналы поезда так как была в наушниках.

Из-за случившейся трагедии поезда задержались более чем на 2 часа.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.

От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.

Напомним, в Киеве забросали камнями поезд, кадры.

Как писала Politeka, мужчина атаковал пассажирок в поезде. Укрзализныци

Также Politeka рассказывала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах.