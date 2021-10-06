Возле Харькова электричка сбила пожилую женщину.
Так, в Харьковской области электропоезд № 8907 насмерть сбил пожилую женщину. Произошло ЧП 5 октября на перегоне Мерефа — Борки.
В полиции сообщали, что женщина 1937 года рождения имела проблемы со слухом - она не среагировала на приближающуюся электричку.
Из-за ЧП на четыре с половиной часа было остановлено движение поездов.
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Ранее сообщалось, что в Харькове поезд сбил женщину.
Как сообщает телеграм-канал "Труха", вечером, 15 сентября, недалеко от ЮЖД, товарняк переехал женщину.
Что стало причиной трагедии - неизвестно. Все подробности выясняются.
"Вроде не много колий, и едет товарняк не тихо...как так то?", "Либо с моста сиганула, либо решила пролезть под составом за миг до того, как товарняк поехал", "Видимо, товарняк стоял, а в момент, когда она под вагоном пролазила близко к колёсам, поезд тронулся. Кто ж под поездом пролазит возле колёс?!", "То под машины, то по поезда лезут, то под фуры!! Что с людьми, куда они бегут", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.
Также мы писали ранее, что люди пострадали возле ж/д вокзала, кадры: На скорости влетел в подземный переход.
Как сообщала Politeka, ЧП произошло с поездом "Укрзализныци": с колеи сошло сразу четыре вагона, другие рейсы задерживаются
Кроме того Politeka писала, что коллапс на харьковском вокзале, детали: "Очереди не видно ни конца, ни края"