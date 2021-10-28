В Харькове ночью сгорел мясной магазин - появились детали ЧП.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На ликвидацию пожара выезжали 2 отделения ГСЧС.
Павильон по продаже мясных товаров горел на площади 50 кв. м.
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Спасателям удалось локализовать огонь меньше, чем за полчаса. Окончательно ликвидировать пожар удалось в полночь.
Причина возникновения пожара и ущерб станавливаются, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.
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