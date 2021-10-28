В Харькове ночью сгорел мясной магазин - появились детали ЧП.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На ликвидацию пожара выезжали 2 отделения ГСЧС.

Павильон по продаже мясных товаров горел на площади 50 кв. м.

Спасателям удалось локализовать огонь меньше, чем за полчаса. Окончательно ликвидировать пожар удалось в полночь.

Причина возникновения пожара и ущерб станавливаются, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.

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