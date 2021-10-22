В Харьковской области пожар уничтожил целое поле кукурузы - стихия уничтожила 10 га.

б этом рассказали в пресс-службе ХОГА. Пламя охватило поле фермерского хозяйства в селе Сердобино Волчанской территориальной громады Чугуевского района.

Всего пожар уничтожило 10 га кукурузы. Остальные 127 га пожарные успели спасти.

Ранее сообщалось, вХарьковской области загорелось пшеничное поле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре поступила на пульт «101».

На место ЧП экстренно слетелись пожарные. На момент прибытия спасателей пламя распространилось на площадь 0,5 га.

Пожар оперативно ликвидировали местные жители до прибытия спасателей.

По предварительным данным, причиной возгорания пшеничного поля стал порыв ветра и как результат короткое замыкания электрического провода.

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