В Харьковской области произошел смертельный пожар - стихия забрала жизни троих людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
На место ЧП вызвали спасателей, которые ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
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Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше дестяка человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.
Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,
Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.
К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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