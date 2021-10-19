В Харьковской области мужчина поплатился за неосторожность.
Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
Так, поздно вечером в г. Балаклея, что в Изюмском районе пьяный мужчина пытался разрядить пыл от гранаты.
Он не учел всех рисков и за неосторожность поплатился пальцами, так как граната взорвалась прямо в руке.
Пострадавшему оторвало фаланги пальцев, он получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали в больницу.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Вылет из "Мастер Шеф" любимицы зрителей привело к скандалу: "Извините, но это крайне нечестно"
Потап показал их с Каменских особняк по соседству с Осадчей и сделал признание: "Нам так жаль..."
Пик коронавируса приближается, появилось срочное заявление МОЗ: "начало активной волны..."
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Ранее соообщалось, что в Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка с необычным "диагнозом".
В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациента с серебряной ложкой в кишечнике.
Врачи обследовали ребенка и понаблюдали за ним- столовый предмет вышел естественным путем.
Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей