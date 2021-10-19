В Харьковской области мужчина поплатился за неосторожность.

Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

Так, поздно вечером в г. Балаклея, что в Изюмском районе пьяный мужчина пытался разрядить пыл от гранаты.

Он не учел всех рисков и за неосторожность поплатился пальцами, так как граната взорвалась прямо в руке.

Пострадавшему оторвало фаланги пальцев, он получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали в больницу.

Ранее соообщалось, что в Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка с необычным "диагнозом".

В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациента с серебряной ложкой в кишечнике.

Врачи обследовали ребенка и понаблюдали за ним- столовый предмет вышел естественным путем.

Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.

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