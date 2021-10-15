В девятиэтажном жилом доме Харькова произошло возгорание на лестнице первого этажа.

Спасатели эвакуировали двух взрослых и одного ребенка - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харькове.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 14 октября в 17:54 - спасатели эвакуировали трех человек, в том числе ребенка.

Пожар ликвидировали в 18:19. К счастью, пострадавших нет.

Спасатели установили предварительную причину возгорания, вероятно, это было короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Харькове ЧП - произошло задымление и слетелись силовики, появились подробности.

Так, возле Харьковского следственного изолятора на улице Полтавский Шлях в районе Холодной Горы произошло задымление и собрались силовики.

"Только что, в 15:05 на Холодной Горе с тюрьмы похоже была попытка побега какого-то авторитета. Был хлопок и резко едкий дым пошел. Сразу выскочили копы в брониках", - сообщают в соцсетях.

Позже выяснилось, что возле СИЗО проходят спецтренировки силовиков из разных ведомств.

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