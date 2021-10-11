В Харьковской области в жилом доме произошел взрыв - спасатели раскрыли детали ЧП.

Так, 11 октября на улице Сенченко в поселке Натальино взорвался бытовой газ.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области.

По предварительным данным, в доме произошла утечка газа с последующим взрывом и разрушением части дома.

В здании 35-летний мужчина получил серьезные ожоги - его госпитализировали.

К счастью, жертв в результате взрыва нет. Огонь не распространился и пожар не начался.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.

Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей