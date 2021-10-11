В Харьковской области в жилом доме произошел взрыв - спасатели раскрыли детали ЧП.
Так, 11 октября на улице Сенченко в поселке Натальино взорвался бытовой газ.
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области.
По предварительным данным, в доме произошла утечка газа с последующим взрывом и разрушением части дома.
В здании 35-летний мужчина получил серьезные ожоги - его госпитализировали.
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К счастью, жертв в результате взрыва нет. Огонь не распространился и пожар не начался.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.
Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
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