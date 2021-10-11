В Харьковской области в городе Чугуеве сгорел частный жилой дом - появилась информация о жертвах в результате инцидента.

Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Происшествие случилось на ул. Осиновской, 29, рано утром 10 октября.

Спасатели прибыли на вызов, когда весь дом площадью 80 кв. м был в огне, деревянные перекрытия начали рушиться на глазах.

Пожар удалось погасить спустя 2 часа.

На пепелище они обнаружили два трупа – 62-летней хозяйки дома и ее 31-летнего сына.

Вероятной причиной возгорания стала неосторожность во время курения.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области произошла трагедия с пожилой женщиной.

Так, в городе Дергачи вспыхнул частный деревянный жилой дом, который стоял на краю города.

Из-за этого соседи не сразу увидели возгорание.

Пожарно-спасательное подразделение ГСЧС приехало, когда огонь охватил весь деревянный дом.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 61-летней хозяйки дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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