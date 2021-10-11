В Харьковской области в городе Чугуеве сгорел частный жилой дом - появилась информация о жертвах в результате инцидента.
Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Происшествие случилось на ул. Осиновской, 29, рано утром 10 октября.
Спасатели прибыли на вызов, когда весь дом площадью 80 кв. м был в огне, деревянные перекрытия начали рушиться на глазах.
Пожар удалось погасить спустя 2 часа.
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На пепелище они обнаружили два трупа – 62-летней хозяйки дома и ее 31-летнего сына.
Вероятной причиной возгорания стала неосторожность во время курения.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области произошла трагедия с пожилой женщиной.
Так, в городе Дергачи вспыхнул частный деревянный жилой дом, который стоял на краю города.
Из-за этого соседи не сразу увидели возгорание.
Пожарно-спасательное подразделение ГСЧС приехало, когда огонь охватил весь деревянный дом.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 61-летней хозяйки дома.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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