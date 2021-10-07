Харьковскую область накрыли массовые пожары.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 6 октября пожарные Харьковской области 15 раз выезжали на тушение пожаров.
Горели кустарники, сухая трава, камыш и мусор. Общая площадь таких пожаров составила около 18 гектаров.
«Подавляющее большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем или же умышленного поджога сухостоя, а ветреная погода способствовала быстрому распространению огня», - говорится в сообщении.
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Напомним, что в Балаклее Харьковской области вспыхнул масштабный пожар.
К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделения военной части.
ГСЧС области информирует, что на момент прибытия подразделений горел камыш на площади 4,5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты.
Очевидцы сообщили, что огонь подобрался близко к домам, поплавилось несколько балконов, наблюдается сильное задымление в городе.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.