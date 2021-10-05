В Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.
Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Экс-участница "Голосу країни" Мила Нитич сообщила о взрывах в центре Киева: "На салют это точно не похоже"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян попал впросак на "Співають всі" из-за песни Каменских: "Не позорь жену"
Трагически закончилась жизнь известного актера-красавца: «Судьба так жестоко обошлась с ним»
Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь"
Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся столярный цех.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Так, 3 октября вспыхнул пожар, работники ГСЧС установили, что горит столярный цех на площади около 500 квадратных метров.
Открытый огонь перекинулся на рядом припаркованные четыре автомобиля.
Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 спасателей.
Причина пожара сейчас устанавливается, к счастью, пострадавших нет. Кроме того известно, что эвакуация людей не проводилась.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей