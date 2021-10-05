В Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.

Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся столярный цех.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Так, 3 октября вспыхнул пожар, работники ГСЧС установили, что горит столярный цех на площади около 500 квадратных метров.

Открытый огонь перекинулся на рядом припаркованные четыре автомобиля.

Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 спасателей.

Причина пожара сейчас устанавливается, к счастью, пострадавших нет. Кроме того известно, что эвакуация людей не проводилась.

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