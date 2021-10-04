В Харькове загорелся столярный цех.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Так, 3 октября вспыхнул пожар, работники ГСЧС установили, что горит столярный цех на площади около 500 квадратных метров.
Открытый огонь перекинулся на рядом припаркованные четыре автомобиля.
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Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 спасателей.
Причина пожара сейчас устанавливается, к счастью, пострадавших нет. Кроме того известно, что эвакуация людей не проводилась.
Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.
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