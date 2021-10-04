Что известно на данный момент

В Харькове загорелся столярный цех.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Так, 3 октября вспыхнул пожар, работники ГСЧС установили, что горит столярный цех на площади около 500 квадратных метров.

Открытый огонь перекинулся на рядом припаркованные четыре автомобиля.

Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 спасателей.

Причина пожара сейчас устанавливается, к счастью, пострадавших нет. Кроме того известно, что эвакуация людей не проводилась.

Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.

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