На Харьковщине опасная группировка травила людей

Так, в Чугуеве будут судить трех злоумышленников. Им инкриминируют распространение особо опасных наркотиков PVP, об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Следователи направили обвинительный акт в отношении банды в Чугуевский райсуд. Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет.

Согласно материалам дела, организатором противозаконного бизнеса стала 46-летняя жительница Харьковской области.

С ней работала 22-летняя напарница у и 38-летний мужчина.

Подозреваемые находятся под стражей, ведется следствие.

Напомним, харьковчан предупредили о домушниках

Так, в местном телеграм-канале сообщили, что подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.

"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.

Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.

К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"

Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."

Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".