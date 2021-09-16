В Харькове множество домов остались без света из-за пожара

Телеграм-канал "Труха" сообщает, что сначала загорелись листья, которые, вероятно, не убрали коммунальщики. Позже огонь перебросился на трансформатор.

"На Юбилейном горят листья с ветками и от них загорелся трансформатор. Дома остались без света", - говорится в сообщении.

"Я в шоке что происходит в Харькове", "кто говорит что слышали как трансформатор хлопнул, кто-то нет. Огонь уже увидели по факту. Пятишки без света, у 9 этажек свой трансформатор, у них все норм", "Взорвался трансформатор. Без света теперь несколько дней сидеть", Я живу в доме рядом

Был глухой хлопок. Провод взорвался скорей всего", - пишут харьковчане в комментариях.

Видео с места ЧП можно увидеть здесь.

К слову, на днях на Харьковщине вспыхнул серьезный пожар.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

14 сентября пожаре произошел по улице Гагарина, в поселке Малая Даниловка. Спасатели говорят, что причиной возгорания стали сварочные работы.

Владельцы помещения не соблюдали правила пожарной безопасности при проведении. Огонь полностью уничтожил помещение площадью 20 кв. м и машину Daewoo Neхia.

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