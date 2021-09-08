В Харькове очень странно починили дорогу

Так, на одной из улиц города во дворе положили асфальт, но в сети пишут, что коммунальщики забыли убрать строительный мусор, сообщают в Telegram-канале "Типичная Салтовка".

Дорогу уже полностью отремонтировали, и работы закончились.

Однако харьковчане жалуются, что коммунальщики, вероятно, забыли убрать строительный мусор.

Возле отремонтированной дороги лежат кучи земли и старого покрытия, а на самой дороге разлита смола.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Харькове берег реки забросали строительным мусором. Фото опубликовал в Instagram экоактивист Артем Приходько.

Водитель автомобиля Reno Trafic 6 сентября вывез несколько мешков строительного мусора и оставил их на берегу водоема.

Правонарушителя удалось вычислить.

Выяснилось, что правонарушитель зарегистрирован в Московском районе, а живет в Новобаварском. Мусор, который мужчина оставил возле реки, убран.

Административный протокол на правонарушителя был составлен полицией.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей