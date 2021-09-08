В Харькове очень странно починили дорогу
Так, на одной из улиц города во дворе положили асфальт, но в сети пишут, что коммунальщики забыли убрать строительный мусор, сообщают в Telegram-канале "Типичная Салтовка".
Дорогу уже полностью отремонтировали, и работы закончились.
Однако харьковчане жалуются, что коммунальщики, вероятно, забыли убрать строительный мусор.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Внучка Ротару показала, как выглядит их особняк за миллион долларов изнутри: колонны и темная мебель
Масштабная авария на шахте на оккупированном Донбассе: много погибших, первые детали
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил возлюбленную в постели и рассказал о личном: "Моя женщина должна..."
Возле отремонтированной дороги лежат кучи земли и старого покрытия, а на самой дороге разлита смола.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Харькове берег реки забросали строительным мусором. Фото опубликовал в Instagram экоактивист Артем Приходько.
Водитель автомобиля Reno Trafic 6 сентября вывез несколько мешков строительного мусора и оставил их на берегу водоема.
Правонарушителя удалось вычислить.
Выяснилось, что правонарушитель зарегистрирован в Московском районе, а живет в Новобаварском. Мусор, который мужчина оставил возле реки, убран.
Административный протокол на правонарушителя был составлен полицией.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей