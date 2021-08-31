В Харькове молния попала прямо в троллейбус
Как сообщили в телеграм-канале "Труха", транспорт загорелся.
"Возле аэропорта молния ударила в троллейбус и тот загорелся. К счастью, у водителя нашёлся огнетушитель", - говорится в сообщении.
"так вот куда попало. оч громко и рядом было , в аэропорту", "А как же пассажиры и все такое", "+ ещё одна фобия", "Ехала мама знакомой с внуком.... Ребенок сильно испугался....", "Хорошо что все целы, но некоторые теперь будут мандражировать при поездке на тролике", - пишут пользователи сети в комментариях.
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Видео с места ЧП можно увидеть здесь.
К слову, недавно в Харькове вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.
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