В Харькове молния попала прямо в троллейбус

Как сообщили в телеграм-канале "Труха", транспорт загорелся.

"Возле аэропорта молния ударила в троллейбус и тот загорелся. К счастью, у водителя нашёлся огнетушитель", - говорится в сообщении.

"так вот куда попало. оч громко и рядом было , в аэропорту", "А как же пассажиры и все такое", "+ ещё одна фобия", "Ехала мама знакомой с внуком.... Ребенок сильно испугался....", "Хорошо что все целы, но некоторые теперь будут мандражировать при поездке на тролике", - пишут пользователи сети в комментариях.

Видео с места ЧП можно увидеть здесь.

К слову, недавно в Харькове вспыхнул пожар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.

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