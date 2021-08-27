В Лозовском районе Харькова поймали поджигателя
Женщина проезжала мимо горящего поля и заметила, что человек поджигает стерню.
Она сразу вызвала спасателей и полицию.
Выяснилось, что местный житель решил сжечь стерню на своем земельном участке, но пламя быстро распространилось и охватило около 1500 квадратных метров.
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Минимальный штраф за поджог 3060 грн., но размер штрафа может увеличиться в зависимости от количества убытков, нанеченных пожаром.
"Надо штраф 306 тысяч и пол года санатория с трех разовым питанием и исправительных работ часов 300 на благо города. Тогда эти идиоты поймут, сколько бурьян не жги, с ним ничего не будет", "За то что палят! Уже много больших пожаров было из за поджога травы, и все равно палят", "в Германии, Польше и Франции такого не встречала. а потом мы жалуемся на что то или кого то., за собой нифига не замечаем", - пишут в сети.
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