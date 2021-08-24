В Харьковской области выгорело более 15 га сухой травы

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Горела сухая трава, стерня, тростник и мусор. Общая площадь пожаров составила около более 15 га.

Наибольшие произошли в Изюмском районе, Барвенковской ОТГ, где выгорело 5 га травы, в с. Новое Мажарово, Зачепиловской ОТГ, Красноградском районе (2 га ) и с. Новоалександровка, Великобурлукской ОТГ, Купянском районе (2 га).

К слову, недавно на харьковском вокзале вспыхнул пожар

Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Горели деревянные конструкции крыши, к тушению привлекли пожарный поезд.

Около четырех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.

"В 23:47 пожар на железнодорожном вокзале ликвидирован", — сообщили спасатели.

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