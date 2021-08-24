Мощный пожар охватил харьковский рынок
В телеграм-канале "Харьков лайф" появилась информация о том, что горят два павильона на Коммунальном рынке.
"Снова горит Коммунальный рынок. Предварительно, огнём охвачено два павильона, пожарные на месте", - говорится в сообщении.
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К слову, недавно на харьковском вокзале вспыхнул пожар
Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Горели деревянные конструкции крыши, к тушению привлекли пожарный поезд.
Около четырех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.
"В 23:47 пожар на железнодорожном вокзале ликвидирован", — сообщили спасатели.
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