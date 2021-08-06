В Харькове товарный поезд сбил пожилую женщину
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
Несчастье произошло 5 августа в 10:00 в Новобаварском районе Харькова возле переезда Липовая Роща, 786 км. Товарный поезд № 796 травмировал 83-летнюю женщину.
Пострадавшую с тяжелыми травмами забрала скорая, но она скончалась по дороге в больницу.
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Движение поездов на ветке было задержано на 1 час 7 минут.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что недавно под Харьковом поезд сбил мужчину.
Об этом говорится в оперативной сводке области.
Так, в Чугуевском районе поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.
К слову, машинист сделал все возможное: трагедия случилась с одесситом на ж/д путях, подробности.
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что под Харьковом товарный поезд сбил мужчину, детали трагедии: "переходил дорогу в..."