В Харькове товарный поезд сбил пожилую женщину

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

Несчастье произошло 5 августа в 10:00 в Новобаварском районе Харькова возле переезда Липовая Роща, 786 км. Товарный поезд № 796 травмировал 83-летнюю женщину.

Пострадавшую с тяжелыми травмами забрала скорая, но она скончалась по дороге в больницу.

Движение поездов на ветке было задержано на 1 час 7 минут.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что недавно под Харьковом поезд сбил мужчину.

Об этом говорится в оперативной сводке области.

Так, в Чугуевском районе поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.

К слову, машинист сделал все возможное: трагедия случилась с одесситом на ж/д путях, подробности.

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что под Харьковом товарный поезд сбил мужчину, детали трагедии: "переходил дорогу в..."