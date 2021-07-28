В Харькове разыскивают подозреваемую в афере

Об этом сообщили в отделе полиции №3 Днепропетровского РУП ГУНП.

В полиции сообщили, что женщина может проживать в Харькове.

Отделение полиции №3 Днепропетровского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области разыскивает 46-летнюю Розу Оглы, которую подозревают в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Если вам известная информация о местонахождении Розы Оглы, сообщите по телефонам: 102, +38(096)-810-21-26, +38(096)-831-92-44 или +38(099)-050-13-54.

Информацию о мошенничестве, в котором подозревается Роза Оглы, внесли в Единый реестр досудебных расследований 8 мая 2019 года.

Напомним, что в Харькове прохожие делают из подъездов туалеты.

Люди не стесняясь камер наблюдения справляют нужду на лестничных площадках.

В доме на улице Новгородска решили бороться с теми, кто не может дотерпеть до туалета.

Теперь там появилась "доска почета", на которой будут размещать фото "неприличных" людей.

"Звездой" интернета уже стала женщина, которая справила нужду в подъезде №4.

"Гадит в подъезде по адресу Новгородская, 8 Харьков должен знать героев в лицо", — подписали фото жители дома.

К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"

Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."

Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".