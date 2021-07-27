В Харькове прохожие делают из подъездов туалеты
Люди не стесняясь камер наблюдения справляют нужду на лестничных площадках.
В доме на улице Новгородска решили бороться с теми, кто не может дотерпеть до туалета.
Теперь там появилась "доска почета", на которой будут размещать фото "неприличных" людей.
"Звездой" интернета уже стала женщина, которая справила нужду в подъезде №4.
Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры
Не стало легендарного актера, который до последнего дня выходил на сцену: "Неподражаемый мастер кино"
"Почти всмятку": отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП
Трагедией закончились поиски полицейского в Одессе: нашли связанным на дереве
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
"Гадит в подъезде по адресу Новгородская, 8 Харьков должен знать героев в лицо", — подписали фото жители дома.
Напомним, харьковчан предупредили о домушниках
Так, в местном телеграм-канале сообщили, что подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.
"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.
Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.
К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"
Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."
Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".