В Харькове прохожие делают из подъездов туалеты

Люди не стесняясь камер наблюдения справляют нужду на лестничных площадках.

В доме на улице Новгородска решили бороться с теми, кто не может дотерпеть до туалета.

Теперь там появилась "доска почета", на которой будут размещать фото "неприличных" людей.

"Звездой" интернета уже стала женщина, которая справила нужду в подъезде №4.

"Гадит в подъезде по адресу Новгородская, 8 Харьков должен знать героев в лицо", — подписали фото жители дома.

Напомним, харьковчан предупредили о домушниках

Так, в местном телеграм-канале сообщили, что подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.

"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.

Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.

К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"

Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."

Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".