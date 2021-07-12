Харьковчанина ударило током

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

По предварительным данным, 52-летний мужчина по просьбе соседей поднялся на опору линии электропередачи, чтобы отремонтировать ответвление.

Линия была под напряжением.

"По одной версии, пострадавший случайно коснулся рукой провода, в результате чего получил смертельную травму. Также не исключено, что мужчине стало плохо под палящим солнцем и он инстинктивно схватился за провод", — рассказали в "Харьковоблэнерго".



Снимали тело погибшего спасатели. Все детали несчастья выясняются.

Напомним, в Харькове электричка переехала юного парня

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Ночью 11 июля на железнодорожном переезде «6 километр» электропоезд переехал молодого человека, который лежал на рельсах.

От полученных травм потерпевший сразу скончался на месте. Из-за происшествия движение поездов остановили.

Задержка в маршруте составляла более полутора часа.

Правоохранители выясняют все детали трагедии.

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