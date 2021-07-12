Харьковчанина ударило током
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".
По предварительным данным, 52-летний мужчина по просьбе соседей поднялся на опору линии электропередачи, чтобы отремонтировать ответвление.
Линия была под напряжением.
"По одной версии, пострадавший случайно коснулся рукой провода, в результате чего получил смертельную травму. Также не исключено, что мужчине стало плохо под палящим солнцем и он инстинктивно схватился за провод", — рассказали в "Харьковоблэнерго".
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Задержка в маршруте составляла более полутора часа.
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