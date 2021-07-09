В Харькове из зала суда сбежал преступник

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков".

В апелляционном суде на ул. Небесной сотни, иностранца снимали с домашнего ареста, чтобы отправить на родину в Турцию в тюрьму. Однако после оглашения приговора, мужчина выскочил из зала суда и сбежал.

В Харькове объявили план "Сирена", на выездах из города проверяют транспортные средства.

"...но судя по бегу, мужик уже давно добежал до Нью-Йорка", - иронизируют в телеграм-канале.

Видео побега можно увидеть здесь.

Напомним, в Харьковской области устроили погоню за мужчиной

Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.

"Пограничный отряд получил информацию, что к границе движется неизвестный. Отыскать в поле мужчину удалось благодаря тепловизору. Прибор показал, что мужчина схоронился в кустах, недалеко от границы", - отметили ведомстве.

Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.

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