В Харькове из зала суда сбежал преступник
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков".
В апелляционном суде на ул. Небесной сотни, иностранца снимали с домашнего ареста, чтобы отправить на родину в Турцию в тюрьму. Однако после оглашения приговора, мужчина выскочил из зала суда и сбежал.
В Харькове объявили план "Сирена", на выездах из города проверяют транспортные средства.
"...но судя по бегу, мужик уже давно добежал до Нью-Йорка", - иронизируют в телеграм-канале.
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Видео побега можно увидеть здесь.
Напомним, в Харьковской области устроили погоню за мужчиной
Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.
"Пограничный отряд получил информацию, что к границе движется неизвестный. Отыскать в поле мужчину удалось благодаря тепловизору. Прибор показал, что мужчина схоронился в кустах, недалеко от границы", - отметили ведомстве.
Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.
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