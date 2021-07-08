Как можно было...

В Харькове ограбили храм

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам правоохранителей, 7 июля в 00:46 на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Через 4 минуты полицейские были уже на месте. В храме были обнаружили следы взлома на входной двери.

В это же время неизвестный выпрыгнул из окна и начал убегать. Полицейским пришлось применить оружие, произведя предупредительный выстрел вверх.

Выяснилось, что задержанный 30-летний харьковчанини ранее трижды привлекался к ответственности.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе.

Напомним, в Харьковской области устроили погоню за мужчиной.

Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.

Сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали очередного нарушителя.

В Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что нарушителем оказался 75-летний житель города Днепр.

Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.

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