Харьковские спасатели помогли медикам

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось днем 1 июля на ул. Садовая в Дергачах. 80-летняя женщина не могла самостоятельно открыть дверь, а врачи не могли попасть в квартиру к парализованной женщине

Спасатели попали в квартиру через окно по пожарной лестнице, где они обнаружили женщину лежащей на полу.

Спасатели открыли дверь изнутри и впустили медиков.

Напомним, харьковчан предупредили о домушниках

Подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.

"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.

Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.

К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"

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