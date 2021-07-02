Харьковские спасатели помогли медикам
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось днем 1 июля на ул. Садовая в Дергачах. 80-летняя женщина не могла самостоятельно открыть дверь, а врачи не могли попасть в квартиру к парализованной женщине
Спасатели попали в квартиру через окно по пожарной лестнице, где они обнаружили женщину лежащей на полу.
Спасатели открыли дверь изнутри и впустили медиков.
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Напомним, харьковчан предупредили о домушниках
Подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.
"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.
Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.
К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"
Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."
Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".