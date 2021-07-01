Харьковчан предупредили о домушниках

Так, в телеграм-канале "Харьков 1654" сообщили, что подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.

"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.

Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.

"Вы полицию тоже поймите, без доказательств суда не будет, просто немного будет предъявить", "Как вариант. У автора шизофрения и мания преследования. В полицию таких звоночков десятки в день ) может человек работает в интернет провайдере и по работе ходит смотрит кабель каналы )) у меня знакомый работал. Через раз кто-то вызывал копов на него", - пишут в комментариях харьковчане.

К слову, харьковчан предупредили о циничном домушнике, фото: "Вынес несколько квартир"

Как сообщала Politeka, наглый домушник распоясался в Харькове, фото: "Лазил по подъездам жилых домов и..."

Также Politeka писала, что в Харькове орудует "аккуратный" домушник: "Работает в утреннее время".