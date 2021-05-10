Влюбленные харьковчане 14 февраля решили прожить "на цепи" три месяца

Таким образом они планировали укрепить свои отношения и установить мировой рекорд.

Теперь у влюбленных созрел новый план - Виктория и Александр хотят продать цепь за 3 миллиона долларов после того, как снимут ее, передает "Объектив".

“2 миллиона долларов мы хотим отдать на благотворительность. Пока ведём переговоры с фондами, но скорее всего это будет связано с детьми. 1 миллион оставим для личного пользования. Купим квартиры себе, родственникам. Мы из Донецкой области, у нас нет своего жилья”, — говорит Александр.

Харьковчане за это время пережили немало трудностей , у них появились проблемы со здоровьем, они стали уставать друг от друга.

Сейчас, по словам пары, они достигли гармоничных отношений.

Напомним, в Киеве пара решила сковать себя цепью "в знак любви": попытаются так прожить три месяца.

Как сообщала Politeka, скованные цепью влюбленные из Харькова приковали к себе девушку: "Отсеяли около десяти".

Также сообщалось, что рекорд скованной цепью харьковской пары оказался под угрозой, видео: "На второй день рука опухла".