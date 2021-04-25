На Харьковщине школьники возвращаются в школу
В течение двух последних недель в Лозовском районе ученики и педагоги стали меньше болеть коронавирусом, передает "Объектив".
“В учреждениях дошкольного и общего среднего образования, как и раньше, нужно соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия. Также действует обязательный ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. Однако отдельные учреждения могут самостоятельно принять решение о дистанционном обучении”, – говорится на сайте Лозовского горсовета.
Ученики 5-11 классов остаются на “дистанционке”.
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Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на нашествие змей.
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Жители дома на улице Конторской рассказали, что дому 150 лет. Из-за возраста постройки появились трещины на фасаде, куда начали заползать змеи.
Решения проблемы они пока не нашли.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".