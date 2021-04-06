Авария в Харькове парализовала движение общественного транспорта

Очевидцы сообщили, что на трамвайных рельсах не разминулись автомобили.

Авария произошла 5 апреля на Московском проспекте в районе станции метро Площадь защитников Украины.

Движение трамваев оказалось заблокировано в обе стороны.

Ранее мы писали, что в Харькове задержали 20-летнего парня.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Патрульные разоблачили 20-летнего харьковчанина в хранении наркотиков.

Юноша сообщил, что получал свертки от неустановленного в настоящее время мужчины, после чего прятал в разных местах Харькова и области.

Молодому человеку сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.