Авария в Харькове парализовала движение общественного транспорта
Очевидцы сообщили, что на трамвайных рельсах не разминулись автомобили.
Авария произошла 5 апреля на Московском проспекте в районе станции метро Площадь защитников Украины.
Движение трамваев оказалось заблокировано в обе стороны.
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Ранее мы писали, что в Харькове задержали 20-летнего парня.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Патрульные разоблачили 20-летнего харьковчанина в хранении наркотиков.
Юноша сообщил, что получал свертки от неустановленного в настоящее время мужчины, после чего прятал в разных местах Харькова и области.
Молодому человеку сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.