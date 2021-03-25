Харьковчанин вышел из леса и расстрелял компанию с детьми
Согласно материалом дела, в июне 2020 года обвиняемый подошел к людям, которые отдыхали на поляне в лесу, всего было 15 отдыхающих, в том числе и дети.
Незваный гость потребовал, чтобы его отвезли в соседнее село, но люди не согласились, тогда мужчина начал конфликтовать и в качестве пугающего аргумента выстрелили из пистолета Макарова вверх.
Отдыхающие попытались угомонить хулигана, тот открыл прицельный огонь по ним - двое мужчин получили огнестрельные ранения. Уже в больнице 27-летний пострадавший скончался, второму - ампутировали ногу.
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Изюмский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 53-летнего харьковчанина, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.
Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.
Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.
"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.
Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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