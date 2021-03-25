В Харьквской области регулярно случаются ЧП на железной дороге
Об этом сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.
В январе-феврале 2021 года одиннадцать человек оказались под колесами поездов - шестеро из них погибли.
Железнодорожники призывают харьковчан соблюдать правила безопасности: не ходить по рельсам, переходить путь только по установленным переходам, не подходить ближе полуметра к платформе.
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Быть осмотрительными и напоминать детям об опасности игр возле железнодорожных объектов.
Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.
Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.
"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.
Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.
"С ж/д больницами вообще катастрофа. У них нет ничего, во второй ж/д больнице даже шприцов нет в наличии. В пятницу я им привозила средства индивидуальной защиты. Потому что врачам нечего было надевать в ковидное отделение. Ни респираторов, ни костюмов, ни перчаток — нет ничего. Харьков просто в черной зоне", - сообщила Наталья Попова.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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