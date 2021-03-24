В Харьковской области за сутки вакцинировали от коронавируса более полутысячи человек

В течение 23 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 520 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

С начала кампании, которая стартовала 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4219 граждан, в том числе 520 человек за последние сутки.

Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.