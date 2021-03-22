Под Харьковом пропал мужчина, который нуждается в медпомощи
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
39-летний житель с. Малые Проходы Дергачевского района Константин Омелюженко с 15 марта после работы перестал выходить на связь.
Константин Омелюженко нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть какая-то информация о пропавшем, сообщите по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
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Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.
Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.
"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.